وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 38 حالة، ووفاة واحدة، و72 اصابة بالكورونا 69 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2233
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وزير النقل يعلن استئناف حركة الطيران المنتظم باربع رحلات الاسبوع الاول، ويُحدد الدول الخضراء والصفراء والحمراء

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