وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 38 حالة، ووفاة واحدة، و72 اصابة بالكورونا 69 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2233
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جرينتش+2 09:28
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 38 حالة، ووفاة واحدة، و72 اصابة بالكورونا 69 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2233

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