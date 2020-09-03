وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 38 حالة، ووفاة واحدة، و72 اصابة بالكورونا 69 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2233
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تنامي فرضية عدم الحسم في الانتخابات الأميركية .. سيناريوهات محتملة

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