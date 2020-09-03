القبض على 10 مروجي وحائزي مواد مخدرة في لواء الرمثا

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 10 أشخاص من مروجي وحائزي المواد المخدرة بعد حملة أمنية نفذتها في لواء الرمثا اليوم الخميس.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الخميس، إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وعلى اثر جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا ترويج وحيازة المخدرات في لواء الرمثا، نفذوا اليوم عدة مداهمات لاماكن تواجدهم .

واضاف ان الحملة الامنية أفضت لإلقاء القبض على 10 أشخاص في ثلاثة مواقع جرت مداهمتها ، و ضُبط بحوزة المقبوض عليهم 5 كفوف من مادة الحشيش المخدرة، وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وكميات أخرى من المواد المخدرة المعدة للبيع، اضافة الى سلاح ناري.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة