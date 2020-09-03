وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 38 حالة، ووفاة واحدة، و72 اصابة بالكورونا 69 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2233
أهم العناوين
جرينتش+2 09:28
العشائر العربية تجبر عصابات قسد الكردية العميلة لامريكا على مغادرة مدينة الشحيل شرقي سوريا/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني