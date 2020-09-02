وزارة الخارجية تتابع اعتقال اسرائيل لسباح أردني اتجه نحو ايلات

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، عن متابعتها والسفارة الأردنية في تل أبيب مع السلطات الإسرائيلية احتجاز مواطن أردني في إسرائيل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز في بيان صحفي إن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية احتجاز مواطن أردني في إسرائيل هو حاليا قيد التحقيق.

وأضاف أن الوزارة تتابع هذا الموضوع للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية قد افادت، اليوم الأربعاء، أنه في حدث غير معتاد في إيلات، شوهد مواطن أردني يسبح باتجاه شواطئ المدينة.

ووفق القناة، فقد تم إخلاء المستجمين، واعتقال هذا المواطن الأردني.