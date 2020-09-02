نجاح هائل لتجربة لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس “كورونا” على كبار السن دون اية مضاعفات

قام مركز “غامالي” الروسي، بتطعيم موظفيه الذين تزيد أعمارهم عن 70 و80 عاما باللقاح الذي أنتجه ضد فيروس “كورونا”، وأعلن أن الموظفين الذين تم تطعيمهم باللقاح بحالة صحية جيدة.

فبحسب ما صرح به مدير المركز، ألكسندر غينتسبيرغ، فإن الموظفين بحالة صحية جيدة.

مضيفا بأن حوالي 10 إلى 15 شخصا تلقوا اللقاح وجميعهم بصحة جيدة ويمارسون الرياضة ويتابعون عملهم بشكل طبيعي، ولم يظهر للقاح أي آثار جانبية.

وتابع قائلا بأنه نفسه تلقى اللقاح ويتمتع بحالة صحية جيدة.

من جهته تلقى زعيم “الحزب الليبرالي الديمقراطي” الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، الذي بلغ سن الـ74 في أبريل، اللقاح، بحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للحزب.

هذا وكان في وقت سابق قد تم اختبار اللقاح على أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من آب/ أغسطس الجاري، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم “سبوتنيكV”، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز “غامالي” بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في أية مضاعفات خطيرة.