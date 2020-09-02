مئذنة جامع لبناني تبث اغاني نوال الزغبي.. كيف ولماذا ؟؟



هاجمت النجمة نوال الزغبي المسئولين اللبنانيين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: “كتير معجبة بحنكة سياسينا.. لو بيستعملوها لمصلحة الوطن والنَّاس مش لمصالحهم الشخصية أكيد كنا من أهم دول العالم نحنا مش بوضع مين بيطلع يلقى شعر أحسن من التانى قرّفتونا كلام الليل يمحيه النهار”.

وفى سياق آخر تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، مقطع فيديو يظهر لحظة بث مئذنة مسجد النميرية فى لبنان أغانى الفنانة نوال الزغبى، وبعد الهجوم الشديد من قبل رواد السوشيال ميديا صدر بيان توضيحى من المسجد يكشف حقيقة ما حدث.

وبررت إدارة مسجد النميرية، فى بيان لها، أنه تم بث أغنية للمطربة اللبنانية بالخطأ، وذلك أثناء بث كلمة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برّى، من مكبر المئذنة، عبر إحدى الترددات الإذاعية فى الراديو، أمس الاثنين.

وجاء فى البيان: “بدأ شخص معنى بالبحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة الرسالة ليبث عبرها كلمة نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى، وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جدا من تردد إذاعة الرسالة، استقر عليها وبدأ البث”.

“أثناء الكلمة، ذهب الشخص المعنى لجلب بعض الحاجيات والطعام لمنزله، وترك الراديو والبث شغال، ظنا منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجرى العادة، وبعد أن ذهب بقليل، انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية، وقام أحدهم أو إحداهن، بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انتشر بسرعة قياسية وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع، حتى وصل الأمر بأحد المواقع لنشره تحت اسم دى جى النميرية”.