بدء تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء اعتبارا من الثلاثاء المقبل وفقاً لضوابط تضمن السلامة العامة
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جرينتش+2 07:03
بدء تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء اعتبارا من الثلاثاء المقبل وفقاً لضوابط تضمن السلامة العامة

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