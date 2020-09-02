إصابة جنديين إسرائيليين بجراح في عملية دهس نفذها محمد البيتاوي قرب حاجز زعترة بمدينة نابلس شمال الضفة/ فيديو
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جرينتش+2 01:01
فَقَطْ لَوْ كُنْتِ لي امْرَأَةً!

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