توقع قبول 50 ألف طالب وطالبة في العام الجامعي الجديد

أقر مجلس التعليم العالي، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي / رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محي الدين توق، الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2020 / 2021 موزعة على (540) تخصص تم تضمينها في طلب القبول الموحد.

وأضافت الوزارة بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها العدد الذي تم اقتراحه من قبل كل جامعة، إضافةً إلى العدد الذي تم اقتراحه من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لكل جامعة إضافةً إلى أعداد الطلبة الذين تخرجوا من كل جامعة نهاية الفصل الدراسي الصيفي، وأخيراً معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص.

وقد بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي (42513) طالباً وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وأخيراً العدد المتوقع قبوله زيادةً على العدد المقرر نتيجةً لحالات تساوي المعدل المتوقعة، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في العشر الواحد من معدلات الثانوية العامة، ليبلغ العدد الإجمالي المتوقع قبوله قرابة (50) ألف طالب وطالبة، وهو عدد قريب من العدد الذي تم ترشيحه للقبول في العام الجامعي الماضي 2019 / 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة عن (30%) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص، إضافةً إلى ما سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي.