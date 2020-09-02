تعليق دوام 150 طالبا وطالبة بمدارس لواء عين الباشا

قال مدير تربية لواء عين الباشا، فادي الجزازي، انه تم تعليق دوام 150 طالبا وطالبة في مرحلة الثانوية العامة، بعد مخالطتهم طالبة اعلن عن اصابتها بفيروس كورونا في مخيم البقعة، كإجراء وقائي لغاية الانتهاء من أخذ العينات للتأكد من سلامتهم.

واضاف لوكالة (بترا) إن الطالبة التي اكتشفت إصابتها تتلقى دروسا للتقوية في مركز ثقافي في مخيم البقعة، الذي تقطن فيه، مبينا أنه تم التعميم على جميع الطلبة الملتحقين بالمركز الثقافي بعدم الالتحاق بالدوام المدرسي لغاية انتهاء فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات ومتابعة من خالطهم.

وأشار الجزازي إلى أن طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالمركز الثقافي هم من مدارس متعددة في اللواء، لافتا إلى انه لم يلتحق اي طالب منهم بالمدرسة حسب نظام الزوجي والفردي.