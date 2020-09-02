تركيا تطالب الإنتربول مجددا باعتقال محمد دحلان بمذكرة حمراء

تقدمت النيابة العامة في العاصمة التركية، أنقرة، بطلب إصدار مذكرة بحث حمراء، بحق محمد دحلان، والذي يعمل مستشاراً لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

ونشرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية، التحقيقيات الجارية بحق دحلان، مشيرة إلى أنه تبين من إفادات شاهد سري، أن دحلان كلف سمير سميح شعبان، ويوسف حسن الموقفين في اسطنبول، بتهمة التجسس لصالح الإمارات لجمع معلومات عن منظمات مدنية، وقادة رأي فلسطينيين، يعملون في تركيا.

وتقول: إن الشاهد السري “بويراز” أكد أن شعبان التقى معه، وطلب منه معلومات عن بعض الأشخاص الفلسطينيين والمصريين المقيمين في تركيا.

وأضافت: أن يوسف حسن، انتحر في السجن، بينما تم اعتقال شعبان في إطار التحقيقات الجارية بحق دحلان.

وذكرت (الأناضول) أن دحلان، مدرج في القائمة الحمراء للمطلوبين بسبب الإرهاب، مشيرة إلى أنه كان من ممولي محاولة الانقلاب عام 2016، ومتهم بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في تركيا، عنوة.

وتابعت: أن المذكرة الحمراء هي اسم لمذكرة تصدرها الشرطة الدولية (انتربول)، لإلقاء القبض على محكوم أو مشتبه أو متهم أينما وجد، بهدف تسليمه إلى الدولة التي طلبت سلطاتها القضائية إعادته.