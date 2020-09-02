بدء تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر مطار الملكة علياء اعتبارا من الثلاثاء المقبل وفقاً لضوابط تضمن السلامة العامة
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جرينتش+2 07:02
تركيا تطالب الإنتربول مجددا باعتقال محمد دحلان بمذكرة حمراء

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