الزيارة فنية ولكن الابعاد سياسية.. ماكرون يعتبر فيروز قاسماً مشتركاً نبيلاً لكل اللبنانيين

إصابة جنديين إسرائيليين بجراح في عملية دهس نفذها محمد البيتاوي قرب حاجز زعترة بمدينة نابلس شمال الضفة/ فيديو
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