إصابة جنديين إسرائيليين بجراح في عملية دهس نفذها محمد البيتاوي قرب حاجز زعترة بمدينة نابلس شمال الضفة/ فيديو

أفادت مصادر خاصة لموقع “أمد للإعلام” أن الشاب محمد جبر خضير البيتاوي، من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس هو منفذ عملية الدهس على حاجز زعترة، وهو نجل المحاضر الجامعي جبر البيتاوي الذي توفي قبل أسابيع متأثراً بفيروس كورونا في نابلس.

جدير بالذكر أن جنديين إسرائيليين أصيبا خلال العملية، كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على الشاب خضير ولم تعرف طبيعة إصابته.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول للشاب المصاب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد افادت، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة جنديين إسرائيليين إثر تعرضهما لعملية دهس نفذها شاب فلسطيني قرب حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونقل موقع “i24 NEWS” الإسرائيلي، عن مصادر قولها إن “قوات الأمن الإسرائيلية التي تواجدت في المكان أطلقت النار على سائق السيارة الذي نفذ عملية الدهس”.

وأضافت أنه “تم تحييد المنفذ”.

وفي السياق، نقلت وكالة “شهاب” الفلسطينية، عن القناة السابعة العبرية، إن “منفذ العملية بعدما دهس الجنود، ترجل من سيارته مشهرا سكين وركض نحو الجنود، إلا أن أحد الجنود أطلق النار عليه مما أدى الى إصابته بجراح متوسطة”.

فيما ذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن “القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين”.

وأشارت إلى “وصول قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان العملية، بالإضافة إلى الطواقم الطبية الإسرائيلية التي قدمت الإسعافات الأولية للجنود المصابين”.

وبدوره، زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إنه “في أعقاب البلاغ عن عملية الدهس في مفترق تبواح، حاول إرهابي دهس جندي من جيش الدفاع وشرطي يعملان في المنطقة، حيث نزل من سيارته وبحوزته سكين”.

وتابع: “أدى الحادث إلى إصابتهم بجروح طفيفة وإخلائهم لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، كما رد، قام الشرطي بإطلاق النار لتحييد المخرب”.

عاجل| أنباء عن عملية دهس في مفرق زعترة بنابلس وإطلاق النار على المنفذ. pic.twitter.com/FSFoheugMX — حَـسَــنْ التَميمي 🇵🇸 (@HassanTamimi_) September 2, 2020