وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 56 حالة، مقابل 63 اصابة جديدة بالكورونا 59 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2097
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وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 56 حالة، مقابل 63 اصابة جديدة بالكورونا 59 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2097

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