يا اهلا بالمدارس.. 2.145 مليون طالب يعودون اليوم لمقاعد التدريس الحكومية والخاصة والأونروا والثقافة العسكرية
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جرينتش+2 02:27
هنية يصل بيروت لحصور اجتماع “الفيديو كنفرنس” للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سينعقد بعد غد

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