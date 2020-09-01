وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 56 حالة، مقابل 63 اصابة جديدة بالكورونا 59 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2097
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نجوم الفن يهنئون جارة القمر على تكريمها من الرئيس الفرنسي

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