نجوم الفن يهنئون جارة القمر على تكريمها من الرئيس الفرنسي

على مدار 5 أيام، وعقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن رغبتة في زيارة جارة القمر السيدة فيروز وتكريمها في منزلها بالرابية شمال بيروت بشغف شديد، لقيمة فيروز في العالم، وتأتي الزيارة بعد انفجار “مرفأ بيروت” الذي خلف الدمار والخراب.

وقد تسابق عدد من نجوم الفن في تهنئة السيدة فيروز بهذ التكريم ، فكتبت النجمة شريهان رسالة مؤثرة لفيروز عبر موقعها على أنستجرام قالت خلالها: “فيروز، الوطن، السلام، الحياة أنت، ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من جديد، فأنتم شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ما هو عظيم مبدع جميل وجديد، حماك الله ونصر شعبك ووطنك”.

بينما علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، لأيقونة لبنان الفنانة فيروز، حيث لاقت تلك الزيارة رد فعل واسع من نجوم لبنان.

وأعربت كارول عن سعادتها بكون الفنانة اللبنانية مازالت تحتفظ بملامحها الجميلة والبسيطة، وكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تدوينة قالت فيها: “فيروز رمز وليست مجرد مطربة.. شو لفتني بساطة هالبيت.. بروحو اللبنانية.. شو حقيقي وشو بيشبه بيت الضيعة اللبنانية.. لا مظاهر ولا ماركات لا ألقاب.. ببساطة في علم لبنان”.

وعلق المطرب اللبناني راغب علامة على الزيارة على موقع تويتر قائلا: “شكرًا للرئيس الفرنسي المحترم، الذي قرر أن يزور السيدة فيروز، صوت الملائكة على أرضنا، خطوة في منتهى الرقي والأخلاق، ورسالة إلى سياسيي السرقة والنهب والإجرام بأنها هي من تمثل لبنان الحقيقي، لا صناديق التزوير والطائفية والتسلط والتآمر والشياطين”.

وتفاعلت النجمة الإماراتية أحلام، وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة: “مُنحت الكبيرة فيروز اليوم، وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها وزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة فيروز دليل على أنها كبيرة لبنان وأرزته الشامخة للأبد، تقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره، فليحيا لبنان وتحيا فيروز”.

وقالت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن الزيارة: “فخورة بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في بيروت، لأنه أراد أن يزور رمز الوطن فيروز.. سيدة البلاد”.

وكتبت أروى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: “زيارة الرئيس ماكرون لبيت صوت لبنان العملاق فيروز، يعطينا عدة دروس وهي التواضع وتقدير العطاء وأن تصرفات بسيطة تثبت قدرة كبيرة على القوة والقيادة”.