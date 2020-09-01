يا اهلا بالمدارس.. 2.145 مليون طالب يعودون اليوم لمقاعد التدريس الحكومية والخاصة والأونروا والثقافة العسكرية
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جرينتش+2 12:02
فضح المستور.. “يديعوت احرنوت” تكشف ان اللقاء الأول بين نتنياهو وابن زايد تم سرا في أبو ظبي عام 2018

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