فضح المستور.. “يديعوت احرنوت” تكشف ان اللقاء الأول بين نتنياهو وابن زايد تم سرا في أبو ظبي عام 2018

لم تكن رحلة الطائرة الإسرائيلية الى أبو ظبي، اول رحلة لطائرة كهذه منذ قيام دولة إسرائيل. فقد كشفت صحيفة يديعوت احرنوت، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن زيارة سرية كان قد قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى العاصمة الإماراتية في العام 2018، أي قبل عامين.

وقالت الصحيفة في تقريرها ان رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، قد رافق نتنياهو في زيارته المذكورة آنذاك، وان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، استقبل نتنياهو ومرافقيه.

وجاء في التقرير ان العلاقة بين الجانبين قد تواصلت منذ اجتماع 2018 بشكل إيجابي.

أما بوادر اتفاق السلام الوشيك، فقد جاءت عقب لقاء عقد قبل نحو عام في واشنطن، بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، وممثلين عن الإمارات العربية المتحدة وكذلك عن الولايات المتحدة. وقد شارك في هذا اللقاء أيضاً السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون دريمر، الذي كان له دور في ابرام الاتفاق مع الإمارات.

في هذه الاثناء، رفض ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذه المعلومات، غير ان نتنياهو ألمح أمس الاثنين في بيانه الخاص إلى أن بعض اللقاءات التي عقدها مع القادة العرب لم يتم الكشف عنها للجمهور بعد، بقوله: “التقيت بالعديد من القادة من العالم العربي والإسلامي. أكثر بكثير مما تعتقدون”.

وأضاف “هناك الكثير من الأشياء التي لا أستطيع إخباركم بها بعد. لكنني أعتقد أنها ستنُشر بمرور الوقت. تمكنكم بأنفسكم من رؤية رأس جبل جليد في السنوات الأخيرة”.