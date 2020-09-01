رغم الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة اليوم الا ان الاجواء اللاهبة ما زالت تسود اغلب مناطق المملكة

تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء، لتسود أجواء حارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاربعاء انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة في المناطق الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتعاود درجات الحرارة ارتفاعها يوم الخميس، لتعود الأجواء جافة، وحارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم عالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 22، وفي مرتفعات الشراة 34 – 21، وفي مناطق البادية 43 – 25، وفي مناطق السهول 38 – 24، وفي الاغوار الشمالية 42 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 27، وفي البحر الميت 42 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية. — (بترا)