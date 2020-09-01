الأطباء يستخرجون باعجوبة ثعبانا ضخما تسلل إلى فم امرأة/ فيديو

ذكرت صحف روسية، أن الأطباء أزالوا ثعبانًا يزيد طوله عن متر من فم امرأة في داغستان.

وبحسب قناة “بياتي”، فإن الحادث وقع في قرية ليفاشي، حيث زحف ثعبان إلى فم امرأة داغستانية خلال نومها تحت شجرة.

وأجرى الأطباء عملية جراحية للتخلص من الثعبان واحتاج الأخصائيون لاستخدام خرطوم لالتقاط الثعبان وإخراجه.

كما أثارت العملية خوف إحدى الممرضات فابتعدت العاملة عن طاولة العمليات حين رأت الثعبان المستخرج.

В Дагестане в рот уснувшей под деревом жительницы села Леваши заползла змея. Спасать женщину пришлось врачам. На снятом в больнице видео запечатлен момент извлечения рептилии изо рта пациентки. Длина змеи — не меньше метра. Женщина была под наркозом. pic.twitter.com/WsBkU1avRZ — #necro_tv (@tvnecro) August 30, 2020