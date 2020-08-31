وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 43 حالة، مقابل 68 إصابة جديدة بالكورونا 46 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2034

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، منها 46 حالة محلية ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 2034 إصابة.

وبين الدكتور جابر، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الاثنين، تفاصيل الحالات الجديدة التي توزعت على 22حالة في فنادق الحجر لقادمين من الخارج والحالات المحلية توزعت 42 حالة في العاصمة عمان، 40 منها لمخالطين، وحالتان يجري الاستقصاء عنهما، و4 حالات في محافظة الزرقاء، وتسجيل 43 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح مجموع حالات الشفاء 1525 فيما بقي تحت العلاج 456 حالة.

وأشار الدكتور جابر إلى أن المملكة منذ يوم الجمعة الموافق لــ7 آب سجلت 664 حالة محلية مصابة بفيروس كورونا.

وبين أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 9209 فحصاً للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في المملكة إلى 828380 فحصا.

ودعا وزير الصحة المخالطين أو من تصلهم تنبيهات للبقاء في الحجر المنزلي لحين وصول فرق التقصي الوبائي وفحصهم، مشيرا إلى أن الفرق تواجه صعوبة مع بعض الأشخاص بسبب عدم الالتزام.