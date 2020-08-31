كلّف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة.. الرئيس عون يدعو لقيام دولة مدنية بعيدًا عن عوائق نظام طائفي تجاوزه الزمن
أهم العناوين
جرينتش+2 04:31
لانهم مطرودون من التاريخ.. قائمة باسماء البلدان الاوروبية التي طردتهم من اراضيها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني