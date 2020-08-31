لانهم مطرودون من التاريخ.. قائمة باسماء البلدان الاوروبية التي طردتهم من اراضيها

اليمود شراذم شعب مطرود من التاريخ، وملعون الى يوم الدين، ومكروه من كل شعوب العالم، لانهم مسكونون بعقدة التفوق على يئي البشر بوهم انهم شعب الله المختار.

لقد كانوا ولا يزالون اسوأ الناس واكثرهم فسادا في الارض.. فهم “شعب شيلوك” أسياد مهن الربا والقمار والدعارة, وقد خانوا منذ القدم كل شعب احتضنهم وكل بلد فتح ابوابه امامهم.. وهذه قائمة باساء بعض الدول الاوروبية التي اضطرت لطردهم بعدما عانت الامرين من مكرهم وجسعهم وانعدام اخلاقهم..

– طردوا من إنكلترا عام 1290م ، ولم يسمح لهم بالعودة إلا عام 1655م .

– طردوا من فرنسا سبع مرات في الأعوام : 1182م،1306م ، 1394م،1820م و…..

– طردوا من المجر مرتين عام 1360م، وعام 1582م .

– طردوا من بلجيكا عام 1370م .

– طردوا من تشيكوسلوفا عام 1380م ، وعام 1562م، وعام 1744م .

– طردوا من النمسا عام 1420م.

– طردوا من ليتوانيا عام 1495م.

– طردوا من هولندا عام 1444م.

– طردوا من البرتغال عام 1492م.

– طردوا من إسبانيا عام 1492م، وتم إبعاد 200،000 يهودي

– طردوا من إيطاليا عام 1540م. *طردوا من مملكتي نابولي وساردينيا عام 1540م.

– طردوا من بافاريا بألمانيا عام 1551م.

– طردوا من روسيا عام 1510م.

– طردوا من أوكرانيا عام 1919م.

– الدنمارك لم تسمح لهم بدخولها إلا في أواخر القرن السادس عشر.

– النرويج لم تسمح لهم بدخولها إلا بعد عام 1814م.