رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول بنسب مختلفة

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول المقبل بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 675 فلسا للتر بدلاً من 655 فلسا للتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 890 فلسا للتر بدلا من 875 فلسا للتر.

كما قررت رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 15 فلسا للتر ليصبح 480 فلسا للتر بدلا من 465 فلسا للتر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقدته اليوم الاثنين لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1 إلى 30 أيلول المقبل.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي حيث انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة.

يشار الى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 4ر43 دولار للبرميل لشهر تموز الماضي إلى 8ر44 دولار للبرميل في شهر آب.

وقررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

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