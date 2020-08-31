انتباه.. الموجة الحارة جدا تواصل اطلاق لهيبها على عموم المملكة اليوم، ولكنها ستتراجع قليلا غدا

يستمر اليوم الاثنين، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية والسهول مع بقائها حارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الاربعاء انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 42 – 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 38 – 25، وفي مرتفعات الشراة 38 – 23، وفي مناطق البادية 44 – 26، وفي مناطق السهول 42 – 24، وفي الاغوار الشمالية 46 – 28، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 31، وفي البحر الميت 44 – 29، وفي خليج العقبة 43 – 29 درجة مئوية.

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