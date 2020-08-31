كلّف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة.. الرئيس عون يدعو لقيام دولة مدنية بعيدًا عن عوائق نظام طائفي تجاوزه الزمن
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جرينتش+2 01:28
انتباه.. الموجة الحارة جدا تواصل اطلاق لهيبها على عموم المملكة اليوم، ولكنها ستتراجع قليلا غدا

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