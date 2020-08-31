الطائفية والفساد صنوان منذ ولادة دولة لبنان

وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 43 حالة، مقابل 68 إصابة جديدة بالكورونا 46 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2034
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