التربية توقف الانتقال بين المدارس اعتبارا من مساء 17 أيلول المقبل

قررت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم، وقف الانتقال بين مدارس المملكة، اعتبارا من نهاية دوام السابع عشر من شهر ايلول المقبل.

كما قررت اللجنة، تأجيل التحاق الطلبة في رياض الاطفال بالمدارس حتى يوم الاحد السادس من شهر ايلول المقبل، لتجنيبهم الاكتظاظ في اول ايام العام الدراسي، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم، حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين في رياض الاطفال بالمدارس الحكومية نحو 60180 طالبا وطالبة، خصص لهم نحو 2975 شعبة.

وقررت اللجنة، السماح للطلبة ممن يعانون امراضا صحية مثل الربو وغيرها من امراض الجهاز التنفسي ونقص المناعة، بعدم الالتحاق بالمدارس وفق مجموعة من الشروط منها: ان يكون الطالب مسجلا في احدى المدارس سواء الحكومية أو الخاصة وضمن طاقتها الاستيعابية المعلنة، وان يوقع ولي أمره تعهدا بالموافقة على أن يتقدم ابنه للامتحانات المدرسية داخل المدرسة.

كما تشمل الشروط، ان يتلقى هؤلاء الطلبة تعليمهم عبر المنصة الخاصة للتعليم عن بعد من خلال التسجيل عليها، بحيث سيتم رصد غيابهم وتطبيق أسس النجاح والاكمال والرسوب المعمول بها في الوزارة عليهم، وان يعود الطالب لمقاعد الدراسة في المدرسة حال الاعلان رسميا عن انتهاء الجائحة.

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