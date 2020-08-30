محافظ العاصمة: عزل 13 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

قال محافظ العاصمة، الدكتور سعد الشهاب، إنه جرى اليوم الأحد، عزل 13 بناية منها بنايتان في المقابلين، وبنايتان في النزهة، وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب في تصريحات صحفية، إن البنايات الأخرى تقع في مناطق خريبة السوق وعرجان وماركا الشمالية ومرج الحمام وشارع الجامعة وجبل اللويبدة وصالحية العابد والبنيات والوحدات.

وأكد الشهاب أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى البنايات حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.

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