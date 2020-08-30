إغلاق السوق الشعبي في لواء الجيزة احترازيا

قرر رئيس لجنة بلدية الجيزة ومتصرف اللواء محمد العون، إغلاق “سوق الأحد” الشعبي في اللواء احترازيا وحتى إشعار آخر.

وقال العون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن القرار جاء نتيجة لتطور الحالة الوبائية في المملكة، وكإجراء وقائي واحترازي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن إعادة فتح السوق مرتبط بالحالة الوبائية وتطوراتها، حيث انه يضم أعدادا كبيرة من التجار وأصحاب البسطات والمواطنين من مختلف المناطق.

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