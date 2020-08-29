وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 79 حالة، مقابل 24 إصابة جديدة بالكورونا 19 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1893

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، منها 19 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1893.

وقد توزعت الإصابات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 19 محليّة، 16 منها في العاصمة (14 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان تحت الاستقصاء)، وحالتان في محافظة الزرقاء، مخالطتان لمصابين سابقين،و حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصاب سابق.

كما سجلت 5 حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي: 3 حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (1 من السعوديّة، و1 من مصر، و1 من قطر)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم من مركز حدود العمري، وحالة لمواطن من جنسيّة عربيّة، قادم بغرض السياحة العلاجيّة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 79 حالة شفاء منها، 8 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و68 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء 9615 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن (810061) فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.