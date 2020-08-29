وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 79 حالة، مقابل 24 إصابة جديدة بالكورونا 19 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1893
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وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 79 حالة، مقابل 24 إصابة جديدة بالكورونا 19 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1893

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