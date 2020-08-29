سوزان نجم الدين: مستحيل أفتح صفحة جديدة مع أصالة لانها خائنة/ فيديو

اعتذرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن التحدث حول علاقتها بالفنانة السورية الاخرى أصالة نصرى، خلال استضافتها ببرنامج “راحت علينا” مع الإعلامى هشام حداد، حيث اعلنت سوزان نجم الدين خلال المقابلة إنها لا تريد أن تفتح صفحة جديدة معها، ولا تريد الحديث عنها، قائلة: “ما تفتحلى سيرتها نهائياً”، بل طالبت بحذف المقطع من الحلقة”.

ويعود الخلاف بين الثنائى بسبب موقف أصالة من الثورة السورية المزعومة، ومهاجمتها للرئيس السورى،حيث وصفتها سوزان نجم الدين بـ”الخائنة”.

يشار إلى أن سوزان نجم الدين قدمت آخر أعمالها بمسلسل “ابن أصول” بطولة مع حمادة هلال، ‏وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجى.

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