وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 3 حالات، مقابل 68 إصابة جديدة بالكورونا 62 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1869

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 68 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، منها 62 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1869.

وقد توزعت الإصابات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي:- 62 حالة محليّة جاءت كما يلي: 56 حالة في محافظة العاصمة عمّان( 52 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و4 حالات تحت الاستقصاء)، و5 حالات في محافظة الزرقاء مخالطة لمصابين سابقين، وحالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصاب سابق.

كما سجلت 6 حالات خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر(2 من السعوديّة، و3 من فلسطين، و1 من الكويت).

وأشار الموجز إلى تسجيل 3 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 9274 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن (800446) فحصاً.

ونوه إلى أن ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء تنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة هذه الليلة، لتبدأ بعدها ساعات حظر التجوّل الاعتياديّة المطبّقة في جميع محافظات المملكة كالمعتاد، وتستمرّ حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقي ” أمان” و”صحتك”..

مشاركة 0 مشاركة مشاركة