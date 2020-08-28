محافظ العاصمة : عزل 13 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، انه جرى اليوم الجمعة عزل 13 بناية منها بنايتان في الوحدات وبنايتان في صالحية العابد وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب، ان البنايات تقع بمناطق نادي السباق وشارع الاردن/ إشارات النزهة وصويلح وجبل الزهور والهاشمي الشمالي وجبل المريخ وشفا بدران والبيضا وحي نزال. وأكد الشهاب، انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة، انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات .

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