محافظ اربد : القبض على منظمي 6 حفلات أعراس مخالفة لامر الدفاع 11

قال محافظ اربد رضوان العتوم، ان الاجهزة الامنية في المحافظة القت القبض خلال 24 ساعة الاخيرة على منظمي ست حفلات اعراس والمشاركين فيها لمخالفتها امر الدفاع 11 .

واشار المحافظ العتوم لوكالة (بترا) اليوم الجمعة، انه تم تحويل جميع المشاركين في هذه الحفلات والتجمعات إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم .

ولفت العتوم إلى انه تم توقيف جميع المشاركين اداريا لمدة 14 يوما، مؤكدا انه لا تهاون بتنفيذ امر الدفاع 11 وتعليمات وزير الداخلية المشددة بهذا الخصوص .

وبين المحافظ العتوم انه تم الايعاز للحكام الاداريين في جميع ألوية المحافظة بالعمل على مدار الساعة لمتابعة اي خروقات لتعليمات امر الدفاع وتوجيهات وزير الداخلية حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم في إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

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