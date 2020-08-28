ضبط 747 شخصاً و 185 مركبة لمخالفتهم الحظر الشامل والجزئي

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومنذ الساعة 11 من مساء يوم امس، قد ضبطت 747 شخصاً خالفوا تعليمات الحظر الشامل في محافظتي العاصمة والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات، كما تم ضبط 185 مركبة، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كافة الاشخاص والمركبات.

واكد الناطق الاعلامي، انه فيما يتعلق بمراقبة ومتابعة التجمعات واقامة الحفلات والمناسبات، فقد تعاملت مختلف مديريات الشرطة في المملكة مع 14 حفلاً ومناسبة جرى منعها وايقافها جميعاً وضبط اصحابها ومنظميها والعديد من المشاركين بها، وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.