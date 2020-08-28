تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في الزرقاء

أكد محافظ الزرقاء حجازي عساف، أنه تم اليوم الجمعة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″ في الزرقاء لأقارب مصابين سابقين .

وأوضح عساف لوكالة (بترا)، ان أربعة من المصابين من عائلة واحدة، وهم الأم وثلاثة من أبنائها كانوا مخالطين للأب الذي كان مصاباً بالفيروس بمنطقة التطوير الحضري، فيما تعود الإصابة الخامسة لوالدة أحد المصابين في مخيم حطين .

وأشار إلى ان منازل المصابين كانت معزولة في السابق، حيث اظهرت نتائج فحوص العينات التي تم أخذها من فرق التقصي الوبائي خلال الأيام الماضية تسجيل هذه الإصابات .

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