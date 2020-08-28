التربية تعلن ان الدوام بالمدارس الخاصة سيكون كاملا لجميع المواد

طمأنت وزارة التربية والتعليم، أولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة بما سيكون عليه شكل العام الدراسي الذي سيبدأ الأسبوع المقبل.

وكتبت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك: “السادةَ أولياءَ أمورِ طلبتِنا في مدارسِنا في القطاعِ الخاص، نُطمئنكم كلُّ مدارِسِنا الخاصَّة تُحقِّقٌ شرطَ التَّباعُدِ حُكْمًا؛ بِحَسَبِ “شروطِ تأسيسِ وترخيصِ المدارسِ الخاصَّة”.

وعليه، سيُطبَّقُ في المدارسِ الخاصَّة بدءًا من الثلاثاء المُقبل، نموذجُ (الدوامِ الكامل) للموادِّ جميعِها.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى ضرورة الالتزامِ بتطبيقِ الشروطِ الصحيَّة، وتوفير المعقِّمات وأدواتِ السلامةِ العامةِ والوقاية.