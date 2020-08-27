وزارة التربية تقرر عقد الدورة التكميلية لامتحان للتوجيهي في 2020/12/31

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر عقد الدورة التكميلية لامتحان للتوجيهي في 2020/12/31 .

وكانت وزارة التربية التعليم قد أعلنت عن ثلاثة مقترحات لموعد عقد الامتحان التكميلي لشهادة الدرسة الثانوية العامة.

واتاحت الوزارة خاصية التصويت على هذه المقترحات من قبل الطلبة، حيث قامت بنشر المقترحات الثلاثة على موقعها الإلكتروني (www.moe.gov.jo )، مؤكدة انه سيتم بعد انتهاء مدة التصويت اعتماد المقترح الذي حقق اعلى نسبة تصويت.

وأوضحت الوزارة أن الاختلاف في المقترحات الثلاثة، تركز حول موعد بدء عقد الامتحان، والمتوقع بحسب المتقرح ان يبدأ في الاول من شهر تشرين الأول، او التاسع عشر من شهر تشرين الثاني او الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من العام الحالي.