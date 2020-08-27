عزل 6 بنايات في العاصمة اليوم بعد اكتشاف اصابات بالكورونا فيها

قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب إنه جرى، اليوم الخميس، عزل 6 بنايات، منها بنايتين في ضاحية الأمير حسن بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب إن البنايات تقع في مناطق أم نوارة والزهور وضاحية الأقصى وحي نزال . وأكد الشهاب انه جرى التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة أنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى البنايات لتتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات .

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