وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 9 حالات، مقابل 45 إصابة جديدة بالكورونا 39 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1801
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رحيل الفنانة ثريا جبران سيدة المسرح/ وزيرة الثقافة في المغرب

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