عقوبة لم تشهدها البلاد من قبل.. محكة نيوزيلندية تحكم على سفاح المسجدين بالسجن مدى الحياة دون اي افراج / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 04:38
الكاظمي يزور دمشق قريباً لبحث إنشاء سوق اقتصادية تضم سوريا ولبنان الى جانب الاردن ومصر والعراق

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني