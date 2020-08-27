“التربية” لم تقرر بعد إلغاء لبس الكمامة لطلبة الصف الرابع وما دونه

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا قرار رسميا – حتى الآن – بعدم إلزام طلاب المدارس من الصف الرابع وما دون بلبس الكمامات في المدارس.

وكشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان أن وزير التربية تيسير النعيمي قد بعث كتابا رسميا لوزير الصحة سعد جابر، لاستثناء طلبة الصف الرابع وما دون من البروتوكول الصحي الذي يفرض إلزامية ارتداء الكمامات على جميع الطلاب في جميع الصفوف.

وأشار القرعان إلى أن الوزارة في انتظار الرد من اجل اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وألمح الى أن التوجه العام حتى اللحظة يميل إلى عدم إلزام طلبة الصف الرابع وما دون بلبس الكمامة.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت أخبارا متعجلة تفيد أن الوزارة أصدرت قرارا بعدم الإلزام.