أجواء صيفية عادية اليوم وغدا، والموجة الحارة تبدأ بعد غد

تكون الأجواء اليوم الخميس صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم السبت بموجة حارة وجافة، تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة في معظم مناطق المملكة، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 13، وفي مناطق البادية 36 – 17، وفي مناطق السهول 31 – 18، وفي الاغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية. –(بترا)