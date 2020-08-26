وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 11 حالة ووفاة واحدة و40 إصابة جديدة بالكورونا 30 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1756

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 30 حالة محلية ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1756 إصابة.

وبين الدكتور جابر، خلال ايجاز صحفي اليوم الاربعاء من دار رئاسة الوزراء، أن الحالات قد توزعت على 9 حالات لقادمين من خارج المملكة من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وحالة لسائق شاحنة اردني من مركز حدود العمري ، والحالات المحلية حالتين في الزرقاء لمخالطين و24 العاصمة 22 منهم لحالات مؤكدة وحالتين تحت الاستقصاء و4 حالات في اربد.

وأشار الدكتور جابر إلى إن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة 7 اب وصلت الى 413 اصابة منها الـ 65 في سحاب، فيما سجلت 11 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء الى 1372 حالة، فيما بقي تحت العلاج 381 حالة 242 في مستشفى الامير حمزة و126في مناطق العزل و13 في الملكة علياء .

وأوضح الوزير أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 14085 فحصا ليصل عدد الفحوصات الإجمالية منذ بدء الجائحة إلى 777222 كما سجلت حالة وفاة لشخص اربعيني اردني وصل من دولة عربية بحالة سيئة ويعاني من امراض مزمنة.

واكد الدكتور جابر ان 170 فريقا من فرق الاستقصاء الوبائي قام باجراء فحوصات تركزت في لواء سحاب والمنطقة الصناعية، مشيرا الى ان ارقام الفحوصات قياسية وبجهود مضاعفة، مثمنا الجهود الجبارة التي تقوم بها الفرق والمختبرات الطبية والذين يتناوبون على مدار 24 ساعة يوميا.

ودعا الدكتور جابر المواطنين البعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات