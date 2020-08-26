وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 11 حالة ووفاة واحدة و40 إصابة جديدة بالكورونا 30 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1756
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جرينتش+2 07:53
وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 11 حالة ووفاة واحدة و40 إصابة جديدة بالكورونا 30 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1756

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