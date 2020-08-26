نصر الله: ما حصل في جنوب لبنان أمس أمر مهم وحساس وسأعلق عليه لاحقا

قال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله إن “ما حصل في جنوب لبنان أمس الثلاثاء هو أمر مهم وحساس لدينا لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقت لاحق”.

كلام السيد نصر الله جاء مساء اليوم الاربعاء في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي في الليلة السابعة من ليالي عاشوراء.

ووجه السيد نصر الله “التحية لجرحى المقاومة وعائلاتهم”، وقال “هؤلاء الذين كانوا متواجدين دائما في الميادين والساحات ولبوا النداء ولم يبخلوا بأي عطاء او جهد وذهبوا للشهادة ولكن الله اعطاهم وسام الجراح وألحقهم بالعظماء الذين رمزهم أبو الفضل العباس”.

وأضاف السيد نصر الله “نوجه لهم التحية على صدقهم وإخلاصهم وعلى مواصلتهم في هذه الطريق رغم الصعاب والجراح ورغم كل ما قد يحيط بهم من ظروف صعبة”، وتابع “هم يواصلون الطريق والبعض يذهبون بجراحهم الى الجبهة او العمل وبعضهم يواصلون المسيرة بصوتهم ومواقفهم حتى تحقيق كل الاهداف”.

المصدر: موقع المنار