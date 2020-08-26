تصاعد التوتر جنوبا وشمالا.. طائرات العدو تقصف اهدافا لحركة حماس بقطاع غزة، ونقاط مراقبة لحزب الله بالاراضي اللبنانية
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جرينتش+2 02:53
مفتي القدس يقدم استقالته من مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم في أبو ظبي، لانه ايد التطبيع الاماراتي

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