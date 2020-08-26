رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الجامعية والمتوسطة

قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها السماح للجامعات والكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة التقدم برفع الطاقة الاستيعابية العامة والخاصة بصرف النظر عن المدة الزمنية من تاريخ آخر قرار رفع طاقة استيعابية.

وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية لتخصصات ذكاء الأعمال، وتكنولوجيا مالية، وتصنيع المستحضرات التجميلية والكيماوية برنامج البكالوريوس.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصصات تصنيع المستحضرات التجميلية والكيميائية، وتكنولوجيا المالية، وذكاء الأعمال، برنامج البكالوريوس، في جامعة الشرق الأوسط، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي برنامج البكالوريوس في الجامعة الأميركية في مأدبا، وتقنية المعلومات والأرشفة الرقمية برنامج البكالوريوس في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي برنامج البكالوريوس في جامعة الطفيلة التقنية، والأمن السيبراني برنامج البكالوريوس جامعة عمان العربية.

كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي إرشاد وصحة نفسية برنامج البكالوريوس، وإرشاد نفسي تربوي برنامج الدكتوراه في جامعة مؤتة، فيما وافق على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص إرشاد نفسي تربوي برنامج الماجستير في جامعة مؤتة، والاعتماد الخاص لتخصص التربية برنامج الدبلوم العالي في جامعة عمان العربية، واستمرارية الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص علم الحاسوب برنامج ماجستير في جامعة عمان العربية، وإعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص علم الحاسوب برنامج الماجستير في جامعة عمان العربية.

ووافق المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية العامة لكلية حطين كلية جامعية متوسطة، ورفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص المحاسبة برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط في كلية المجتمع الاسلامي، ورفع وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص إدارة الأعمال برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط في كلية المجتمع الإسلامي، والاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية لتخصص ميكانيك الآليات الثقيلة برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية كلية جامعية متوسطة عسكرية، واستمرارية اعتماد مستشفى الأردن كمستشفى تعليمي.

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