تصاعد التوتر جنوبا وشمالا.. طائرات العدو تقصف اهدافا لحركة حماس بقطاع غزة، ونقاط مراقبة لحزب الله بالاراضي اللبنانية
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جرينتش+2 02:53
تصاعد التوتر جنوبا وشمالا.. طائرات العدو تقصف اهدافا لحركة حماس بقطاع غزة، ونقاط مراقبة لحزب الله بالاراضي اللبنانية

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