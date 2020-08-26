بسبب الكورونا.. عزل 5 بنايات في صويلح وسحاب والقويسمة والبيادر والوحدات

قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب انه جرى اليوم الاربعاء عزل 5 بنايات بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب ان البنايات تقع في مناطق صويلح وسحاب والقويسمة والبيادر والوحدات، مؤكدا انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات كي تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.

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