اعلان نتائج القبول الموحد في الأسبوع الأول لبدء التدريس بالجامعات

انتهت مساء أمس الثلاثاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس، وفق ما أعلن، اليوم الاربعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، اليوم.

وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبات 57943 طلب، وقد توزع هذا العدد على النحو الآتي 51595 طلب لحملة الشهادة الثانوية العامة الأردنية للسنة الحالية 2020، و2339 طلبة لحملة الشهادة الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة، و3606 طلب لحملة الشهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية للعام الحالي، وأخيراً 403 طلب لحملة شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية في سنوات سابقة.

علماً بأن عدد الطلبة الذين حصلوا على معدلات 65% فما فوق في امتحان الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2020) ويحق لهم التقدم بطلبات للقبول الموحد بلغ 59053 طالباً وطالبة في حين بلغ هذا العدد في العام الماضي (2019) ما مجموعه 54592 طالباً وطالبة تقدم منهم بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي الماضي (2019 / 2020) نحو 54580 طالباً وطالبة.

وأضاف الدكتور توق بأن وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة ستبدأ بعملية تدقيق الطلبات تمهيداً لإعلان نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2020 / 2021 خلال الأسبوع الأول لبدء التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص.

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